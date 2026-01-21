ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow des Autobauers liege über dem Konsens, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In China sei die Geschäftsentwicklung rückläufig gewesen, entspreche aber derjenigen der Konkurrenz./rob/gl/zb

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:39 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------