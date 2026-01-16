DAX 25.297 -0,2%ESt50 5.958 -1,2%MSCI World 4.510 -0,1%Top 10 Crypto 12,46 -0,7%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.806 -1,0%Euro 1,1621 +0,3%Öl 63,76 -0,7%Gold 4.669 +1,6%
Heute im Fokus
Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX startet deutlich im Minus -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen zeitweise unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Pivotal-Point Nachverfolgung Sable Offshore (SOC): Gerichtlicher Sieg bei Pipeline-Freigabe erzwingt fundamentale Neubewertung der Santa Ynez Unit! Pivotal-Point Nachverfolgung Sable Offshore (SOC): Gerichtlicher Sieg bei Pipeline-Freigabe erzwingt fundamentale Neubewertung der Santa Ynez Unit!
Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 50,92 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Volkswagen (VW) vz Buy

08:11 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 113 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig. Im Einstiegsbereich gebe es aber Spielraum für eine vernünftigere Preisgestaltung, weshalb VW weniger Risikodruck ausgesetzt sei. Die Wolfsburger machten anhaltend gute Fortschritte in der Kernmarke./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

08:11 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

