DAX25.322 -0,1%Est506.024 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -1,5%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.038 -0,4%Euro1,1616 +0,1%Öl64,47 +0,9%Gold4.608 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, KlöCo, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
BYD-Aktie etwas höher: Offenbar Batterie-Partnerschaft mit Ford in Vorbereitung BYD-Aktie etwas höher: Offenbar Batterie-Partnerschaft mit Ford in Vorbereitung
Amazon-Aktie etwas fester: Spektakulärer Kupfer-Deal mit Rio Tinto gesichert Amazon-Aktie etwas fester: Spektakulärer Kupfer-Deal mit Rio Tinto gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!
Medienbericht

VW-Aktie sinkt: Finanzinvestoren nehmen wohl Sparte Everllence ins Visier

16.01.26 11:10 Uhr
VW-Aktie tiefer: Private Equity zeigt wohl starkes Interesse an Everllence-Sparte | finanzen.net

Mehrere Private-Equity-Firmen sind nach Informationen von Bloomberg an einer Mehrheitsbeteiligung an der Volkswagen-Sparte für schwere Dieselmotoren mit dem Namen Everllence interessiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVC Capital Partners
14,90 EUR -0,22 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EQT
33,94 EUR 1,20 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mitsui & Co. Ltd.
28,46 EUR 0,09 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
102,20 EUR -1,20 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQT erwäge, gemeinsam mit GIC ein Angebot abzugeben, berichtet die Nachrichtenagentur und beruft sich auf Insider. Zu den potenziellen Bietern zählten ferner CVC Capital Partners, Advent, Bain Capital, KPS Capital Partners, Clayton Dubilier & Rice sowie Mitsui & Co.

Wer­bung

Everllence könnte mit 5 bis 6 Milliarden Euro bewertet werden, so Bloomberg. Gebote in einer ersten Runde würden bis zum 12. Februar erwartet, zitiert Bloomberg informierte Personen.

Vertreter der Private-Equity-Firmen und von GIC hätten eine Stellungnahme abgelehnt. Mitsui habe mitgeteilt, dass man nicht offenlege, ob bestimmte Transaktionen in Erwägung gezogen würden. Volkswagen habe erklärt, strategische Optionen für Everllence zu prüfen, eine weitere Stellungnahme aber abgelehnt, heißt es in dem Bericht.

Die VW-Aktie verliert im XETRA-Handel zwischenzeitlich 1,51 Prozent auf 101,30 Euro.

DJG/DJN/rio/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVC Capital Partners

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVC Capital Partners

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
09.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
09.12.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
05.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen