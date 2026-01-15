Medienbericht

Mehrere Private-Equity-Firmen sind nach Informationen von Bloomberg an einer Mehrheitsbeteiligung an der Volkswagen-Sparte für schwere Dieselmotoren mit dem Namen Everllence interessiert.

EQT erwäge, gemeinsam mit GIC ein Angebot abzugeben, berichtet die Nachrichtenagentur und beruft sich auf Insider. Zu den potenziellen Bietern zählten ferner CVC Capital Partners, Advent, Bain Capital, KPS Capital Partners, Clayton Dubilier & Rice sowie Mitsui & Co.

Wer­bung Wer­bung

Everllence könnte mit 5 bis 6 Milliarden Euro bewertet werden, so Bloomberg. Gebote in einer ersten Runde würden bis zum 12. Februar erwartet, zitiert Bloomberg informierte Personen.

Vertreter der Private-Equity-Firmen und von GIC hätten eine Stellungnahme abgelehnt. Mitsui habe mitgeteilt, dass man nicht offenlege, ob bestimmte Transaktionen in Erwägung gezogen würden. Volkswagen habe erklärt, strategische Optionen für Everllence zu prüfen, eine weitere Stellungnahme aber abgelehnt, heißt es in dem Bericht.

Die VW-Aktie verliert im XETRA-Handel zwischenzeitlich 1,51 Prozent auf 101,30 Euro.

DJG/DJN/rio/sha

DOW JONES