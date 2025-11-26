DAX 23.760 +0,1%ESt50 5.647 -0,2%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.908 +1,1%Euro 1,1583 -0,1%Öl 63,15 +0,1%Gold 4.155 -0,2%
Marktkap. 48,89 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Volkswagen (VW) AG Vz.
96,98 EUR 0,24 EUR 0,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Premiummarken, allen voran der Sportwagentochter Porsche, belaste den Wolfsburger Mutterkonzern wohl auch 2026 noch, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Außerdem werde der VW-Konzern weiterhin besonders negativ von der aktuellen US-Zollpolitik beeinflusst./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Halten

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
96,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
96,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

