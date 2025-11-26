Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 48,89 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen beim fairen Aktienwert von 95 Euro auf "Halten" belassen. Die schwache Entwicklung der Premiummarken, allen voran der Sportwagentochter Porsche, belaste den Wolfsburger Mutterkonzern wohl auch 2026 noch, schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Außerdem werde der VW-Konzern weiterhin besonders negativ von der aktuellen US-Zollpolitik beeinflusst./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Halten
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
96,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
96,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
114,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
