Unilever Aktie

51,70 EUR -0,26 EUR -0,50 %
STU
45,23 GBP -0,29 GBP -0,64 %
LSE
Marktkap. 126,14 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

UBS AG

Unilever Sell

12:41 Uhr
Unilever Sell
Unilever plc
51,70 EUR -0,26 EUR -0,50%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Auf einem Kapitalmarkttag im September habe die vor der Abspaltung stehende Eissparte Magnum ehrgeizige Wachstumsziele präsentiert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Trennung vom Mutterkonzern Unilever sollte ihre Fokussierung verbessern. Magnum werde am Markt unterschätzt und das branchenführende Wachstum übersehen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,20 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
45,25 £		 Abst. Kursziel*:
-8,95%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
45,23 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,91%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

12:41 Unilever Sell UBS AG
08:31 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Unilever Outperform Bernstein Research
24.11.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.11.25 Unilever Sell UBS AG
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Dienstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 mittags
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
