Bilanz ante portas

Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

02.03.26 23:25 Uhr
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal | finanzen.net

Bei Kühne + Nagel International stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kühne + Nagel International AG (KN)
182,00 CHF 2,65 CHF 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kühne + Nagel International wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Wer­bung

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,73 CHF aus. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,50 CHF je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,22 Milliarden CHF gegenüber 6,76 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,82 CHF im Vergleich zu 9,97 CHF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 24,70 Milliarden CHF, gegenüber vorherig erwirtschafteten 24,80 Milliarden CHF.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

DatumRatingAnalyst
21.07.2021Kühne + Nagel International NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.07.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
16.04.2013Kühne + Nagel International verkaufenCredit Suisse Group
11.04.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
10.04.2013Kühne + Nagel International kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.04.2013Kühne + Nagel International kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2013Kühne + Nagel International kaufenCommerzbank AG
25.01.2013Kühne + Nagel International kaufenboerse.de-Aktienbrief
16.10.2012Kühne + Nagel International buyNomura
09.10.2012Kühne + Nagel International buyNomura
DatumRatingAnalyst
21.07.2021Kühne + Nagel International NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.07.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
11.04.2013Kühne + Nagel International haltenNomura
04.03.2013Kühne + Nagel International haltenJ.P. Morgan
22.01.2013Kühne + Nagel International haltenVontobel Research
DatumRatingAnalyst
16.04.2013Kühne + Nagel International verkaufenCredit Suisse Group
22.01.2013Kühne + Nagel International verkaufenCredit Suisse Group
10.10.2012Kühne + Nagel International underperformCheuvreux SA
01.06.2012Kühne + Nagel International underperformCheuvreux SA
19.10.2011Kühne + Nagel International sellSociété Générale Group S.A. (SG)

