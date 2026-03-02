Minuszeichen in Zürich: SLI verliert zum Handelsstart

SLI-Entwicklung

Der SLI fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 09:08 Uhr um 1,60 Prozent auf 2.153,65 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 2.156,66 Zählern und damit 1,47 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.188,77 Punkte).

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2.158,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.152,66 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der SLI auf 2.140,96 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, betrug der SLI-Kurs 2.078,84 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der SLI noch bei 2.141,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,124 Prozent aufwärts. 2.223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 2.099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,25 Prozent auf 186,10 CHF), Logitech (+ 0,08 Prozent auf 70,76 CHF), Alcon (-0,15 Prozent auf 65,24 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 715,00 CHF) und Nestlé (-0,54 Prozent auf 82,76 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-4,73 Prozent auf 547,80 CHF), Helvetia Baloise (-3,44 Prozent auf 190,70 CHF), Swiss Life (-3,13 Prozent auf 841,20 CHF), Amrize (-3,03 Prozent auf 47,72 CHF) und UBS (-2,67 Prozent auf 30,98 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 363.927 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 320,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

