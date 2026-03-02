DAX24.103 -2,2%Est505.863 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1634 -0,5%Öl80,52 +3,1%Gold5.310 -0,3%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
SLI-Entwicklung

Minuszeichen in Zürich: SLI verliert zum Handelsstart

03.03.26 09:29 Uhr
Minuszeichen in Zürich: SLI verliert zum Handelsstart

Der SLI fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Indizes
SLI
2.146,8 PKT -42,0 PKT -1,92%
Charts|News|Analysen

Der SLI gibt im SIX-Handel um 09:08 Uhr um 1,60 Prozent auf 2.153,65 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 2.156,66 Zählern und damit 1,47 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.188,77 Punkte).

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2.158,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.152,66 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wurde der SLI auf 2.140,96 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, betrug der SLI-Kurs 2.078,84 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, lag der SLI noch bei 2.141,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,124 Prozent aufwärts. 2.223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 2.099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,25 Prozent auf 186,10 CHF), Logitech (+ 0,08 Prozent auf 70,76 CHF), Alcon (-0,15 Prozent auf 65,24 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 715,00 CHF) und Nestlé (-0,54 Prozent auf 82,76 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-4,73 Prozent auf 547,80 CHF), Helvetia Baloise (-3,44 Prozent auf 190,70 CHF), Swiss Life (-3,13 Prozent auf 841,20 CHF), Amrize (-3,03 Prozent auf 47,72 CHF) und UBS (-2,67 Prozent auf 30,98 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 363.927 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 320,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

