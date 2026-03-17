Nestlé Aktie

88,50 EUR -0,60 EUR -0,67 %
STU
80,94 CHF +0,13 CHF +0,15 %
BRX
Marktkap. 225,08 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

RBC Capital Markets

Nestlé Sector Perform

08:36 Uhr
Nestlé Sector Perform
Nestlé SA (Nestle)
88,50 EUR -0,60 EUR -0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, müssten die Schweizer mit ihrer Strategie "Winning Portfolio" Erfolg haben und das Marktumfeld sich normalisieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Sector Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
80,84 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,43%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
80,94 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,31%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:01 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
Benzinga Deal Dispatch: Nestlé Sells Blue Bottle; Netflix Buys Ben Affleck's InterPositive, Eddie Bauer Nixes Bankruptcy Auction
