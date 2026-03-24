Nestlé Aktie

84,29 EUR +0,97 EUR +1,16 %
77,15 CHF +0,67 CHF +0,88 %
Marktkap. 211,13 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Nestlé Hold

12:21 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 81 Franken reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals kleinere Prognoseänderungen vor, bevor der Lebensmittelkonzern am 23. April seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Dabei verwies er unter anderem auf etwas geringere Währungsbelastungen./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
76,99 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,99%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

12:21 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

