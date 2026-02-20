DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.514 -0,9%Top 10 Crypto 8,4580 +1,7%Nas 22.622 -1,2%Bitcoin 54.887 -4,0%Euro 1,1800 +0,0%Öl 71,38 -0,4%Gold 5.213 +2,1%
Nestlé Aktie

88,98 EUR +0,66 EUR +0,75 %
STU
81,40 CHF +0,49 CHF +0,61 %
SWX
Marktkap. 224,31 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

DZ BANK

Nestlé Kaufen

19:16 Uhr
Nestlé Kaufen
Nestlé SA (Nestle)
88,98 EUR 0,66 EUR 0,75%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle nach Jahreszahlen von 93 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2026 habe den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nestlé Kaufen

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
81,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
81,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

