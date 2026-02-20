Nestlé Aktie
Marktkap. 224,31 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle nach Jahreszahlen von 93 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2026 habe den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Kaufen
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
81,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
81,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|19:16
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|11:26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|19:16
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|11:26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|19:16
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.