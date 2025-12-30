DAX24.495 +0,6%Est505.798 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.736 +1,0%Euro1,1765 -0,1%Öl62,15 +0,7%Gold4.399 +1,6%
Größter Aktionär

Brenntag-Aktie freundlich: Kühne schließt weitere Aufstockung nicht aus

30.12.25 13:39 Uhr
Brenntag-Aktie freundlich: Kühne erwägt größere Beteiligung

Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne schließt eine weitere Aufstockung seiner Beteiligung an dem Chemikalienhändler Brenntag nicht aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,21 EUR -0,48 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Holding des Logistikunternehmers hatte ihre Beteiligung an Brenntag Anfang Dezember von zuvor gut 15 Prozent auf knapp über 20 Prozent erhöht und war damit wieder zum größten Aktionär des DAX-Konzerns geworden. Die Beteiligung ist aktuell rund 1,4 Milliarden Euro wert. Zweitgrößter Brenntag-Aktionär ist der US-Investor Artisan Partners Limited Partnership, der seine Beteiligung erst im September von zuvor gut 10 auf 15,9 Prozent ausgebaut hatte.

Wer­bung

In einer am Dienstag veröffentlichten Pflichtmitteilung, die mit Überschreiten der 20-Prozent-Schwelle fällig wurde, teilte die Kühne Holding AG mit, sie verfolge "die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs der Brenntag und möchte einen Zukauf von weiteren Aktien bzw. Stimmrechten innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen".

Die Investition diene der Umsetzung strategischer Ziele, hieß es weiter. Es werde keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Konzerns angestrebt. Im Aufsichtsrat wird die Kühne-Holding von ihrem CEO Dominik de Daniel vertreten, der seit der Hauptversammlung im vergangenen Mai einen Sitz in dem Gremium hat. Eine weitere Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen bei Brenntag werde derzeit nicht angestrebt.

Via XETRA klettert die Brenntag-Aktie zwischenzeitlich um 0,85 Prozent auf 49,76 Euro.

DOW JONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
12.12.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
08.12.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.11.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
08.12.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
28.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
12.11.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

