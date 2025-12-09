Brenntag-Aktie tiefer: Investor stockt Beteiligung auf
Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Brenntag AG erhöht.
Werte in diesem Artikel
Wie aus eine Pflichtmitteilung des im DAX notierten Chemikalienhändlers hervorgeht, hält die Kühne Holding jetzt direkt 20,1 Prozent an der Brenntag AG. In der vorherigen Mitteilung hatte die Höhe der Beteiligung auf gut 15 Prozent gelautet.
Die Brenntag-Aktie zeigt sich auf XETRA mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 48,20 Euro etwas schwächer.
DOW JONES
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|02.12.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
