ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Brenntag auf 42 Euro - 'Equal Weight'

16.01.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
52,20 EUR 0,30 EUR 0,58%
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumen, lustlose Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

