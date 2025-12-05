Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Underperform

20:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/

