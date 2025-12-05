Brenntag Aktie
Marktkap. 7,15 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Brenntag Underperform
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
48,13 €
|Abst. Kursziel*:
-12,74%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
48,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,24%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
