DAX 24.046 +0,1%ESt50 5.726 +0,0%MSCI World 4.398 -0,5%Top 10 Crypto 11,93 -1,0%Nas 23.463 -0,5%Bitcoin 77.474 +0,0%Euro 1,1642 +0,0%Öl 62,42 -2,3%Gold 4.186 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Vonovia A1ML7J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
Top News
Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten
Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brenntag Aktie

Kaufen
Verkaufen
Brenntag Aktien-Sparplan
48,41 EUR -1,01 EUR -2,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,15 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1DAHH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTGF

Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Underperform

20:01 Uhr
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
48,41 EUR -1,01 EUR -2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 47 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef könnten weitere Umstrukturierungen erforderlich sein, um den Chemikalienhändler und seine Ertragsdynamik zu stabilisieren, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underperform

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
48,13 €		 Abst. Kursziel*:
-12,74%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
48,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,24%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

15:36 Brenntag Verkaufen DZ BANK
02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Bewertung im Fokus Analyse: DZ BANK vergibt Verkaufen an Brenntag SE-Aktie Analyse: DZ BANK vergibt Verkaufen an Brenntag SE-Aktie
Dow Jones Kühne stockt bei Brenntag auf über 20 Prozent auf
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Verlusten
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX steigt am Montagnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen
finanzen.net XETRA-Handel: DAX in Grün
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Mittag nach
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Brenntag SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Brenntag SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Jens Birgersson, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Brenntag SE zu myNews hinzufügen