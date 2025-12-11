DAX 24.372 +0,3%ESt50 5.778 +0,4%MSCI World 4.435 -0,2%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.411 -0,8%Bitcoin 78.818 +0,0%Euro 1,1746 +0,1%Öl 61,14 -0,7%Gold 4.345 +1,5%
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX fester -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Aktien stärker: HENSOLDT liefert Radare für Rheinmetall-Luftverteidigungssysteme - RENK und TKMS schwächer
S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr eingefahren S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor einem Jahr eingefahren
Brenntag Aktie

Marktkap. 6,89 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

10:26 Uhr
Brenntag SE Hold
Brenntag SE
50,70 EUR 0,95 EUR 1,91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler dürfte für das vierte Quartal einen Ergebnisrückgang (Ebita) von 7 Prozent ausweisen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit liege er unter der Konsensschätzung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,99 €		 Abst. Kursziel*:
-7,98%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
50,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,27%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

