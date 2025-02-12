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DAX schließt Montagshandel freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt

16.03.26 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX fester - Commerzbank und Ölpreise Top-Themen | finanzen.net

Der DAX konnte nach volatilem Frühhandel zulegen: Die Blockade der Straße von Hormus und Trumps Forderung nach NATO-Hilfe bremsen Anleger-Engagements aus.

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Der DAX begann die Woche mit einem knappen Plus. Im frühen XETRA-Haupthandel pendelte er nach einem Abstecher auf rotes Terrain zunächst um die Nulllinie. Ab Nachmittag notierte der Leitindex fester. Er schloss 0,50 Prozent höher bei 23.564,01 Zählern.

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Krieg im Nahen Osten: Energiepreise mittelfristig ein Inflationsproblem?

Die Anleger blickten weiter gen Nahost: Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump von NATO-Verbündeten Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Straße von Hormus am Persischen Golf gefordert. Der Schiffsverkehr in der für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wichtigen Meerenge ist wegen des Kriegs stark beeinträchtigt.

"Der Krieg im Nahen Osten bleibt weiterhin das dominierende Thema und straft mit jeder neuen Kriegswoche all diejenigen Lügen, die von einem kurzen und einfachen Militärschlag ausgegangen sind", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Die Energiepreise würden so zu einem echten Problem, das sich erst in den kommenden Monaten so richtig entfalten dürfte. Die Folgen sollten sowohl direkt über sinkende Margen bei den Unternehmen als auch über anziehende Inflationstendenzen und daraus folgende Konsumzurückhaltung spürbar werden.

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Bankensektor im Fokus

Hierzulande war das Übernahmeangebot der UniCredit für die Commerzbank das Gesprächsthema Nummer eins. Die italienische Großbank will das deutsche Kreditinstitut kaufen. Sie legt den Aktionären der zweitgrößten deutschen Privatbank ein offizielles Übernahmeangebot zum Erwerb aller Aktien der Commerzbank vor.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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