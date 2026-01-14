Brenntag Aktie
Marktkap. 7,29 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Diese dürften nach wie vor eine gedämpfte Nachfrage nach Chemikalien widerspiegeln, schrieb David Kerstens am Mittwoch in seinem Ausblick. Chemikalienhändler wie Azelis und IMCD indes hielten das Umfeld für attraktiv und sich selbst als gut positioniert für größere Marktanteile./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Underperform
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
52,14 €
|Abst. Kursziel*:
-19,45%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
52,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,63%
|
Analyst Name:
David Kerstens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|14:01
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|14:01
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|28.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG