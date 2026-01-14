DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
Brenntag Aktie

52,26 EUR +0,40 EUR +0,77 %
STU
Marktkap. 7,29 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Underperform

14:01 Uhr
Brenntag SE Underperform
Brenntag SE
52,26 EUR 0,40 EUR 0,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Diese dürften nach wie vor eine gedämpfte Nachfrage nach Chemikalien widerspiegeln, schrieb David Kerstens am Mittwoch in seinem Ausblick. Chemikalienhändler wie Azelis und IMCD indes hielten das Umfeld für attraktiv und sich selbst als gut positioniert für größere Marktanteile./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Underperform

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
52,14 €		 Abst. Kursziel*:
-19,45%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
52,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,63%
Analyst Name:
David Kerstens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

14:01 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Brenntag Underweight Morgan Stanley
18.12.25 Brenntag Buy Warburg Research
12.12.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

