DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.666 -1,2%Euro1,1636 +0,4%Öl64,18 ±-0,0%Gold4.669 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
Digitaler Arbeitsplatz: Diese Konflikte und Risiken birgt das Arbeiten im Metaverse Digitaler Arbeitsplatz: Diese Konflikte und Risiken birgt das Arbeiten im Metaverse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Januar 2026

19.01.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:30 DEU: Douglas, Trading Statement

09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen

22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25

03:00 CHN: BIP Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25

Wer­bung

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25

03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin

Wer­bung

11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure

11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW zu Chancen und Risiken der Branche

DEU: Auftakt Tarifverhandlungen Verdi/Lufthansa für Bodenpersonal

DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Infrastruktur des Transportwesens in der EU mit Fokus auf Megaprojekte

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi