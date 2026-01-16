TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 19. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Douglas, Trading Statement

09:30 CHE: Coca-Cola HBC, außerordentliche Hauptversammlung, Steinhausen

22:30 GBR: BHP, Q2-Produktionsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 11/25

03:00 CHN: BIP Q4/25

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/25

03:00 CHN: Industrieproduktion 12/25

03:00 CHN: Sachinvestitionen ex Landwirtschaft bis 12/25

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressefrühstück Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zur bundespolitischen Bedeutung der deutschen Seehäfen, Berlin

11:00 DEU: Economic Dialogue u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Roland Lescure

11:00 DEU: Jahres-Pk Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken VDW zu Chancen und Risiken der Branche

DEU: Auftakt Tarifverhandlungen Verdi/Lufthansa für Bodenpersonal

DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Infrastruktur des Transportwesens in der EU mit Fokus auf Megaprojekte

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

CHE: Eröffnung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF), Davos

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

