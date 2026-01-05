DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,9%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.709 -0,6%Euro1,1733 +0,1%Öl61,54 -0,4%Gold4.464 +0,4%
Insidertrade: Brenntag SE-Aktien ins Depot genommen

06.01.26 08:01 Uhr
Insidertrade: Brenntag SE-Aktien ins Depot genommen

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Brenntag SE-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,67 EUR -0,09 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 30.12.2025 konnte bei Brenntag SE ein Insidertrade ausgemacht werden. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 05.01.2026. Berlinger, Stefanie, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 30.12.2025 um Brenntag SE-Anteile aus. Berlinger, Stefanie erwarb 550 Aktien zu einem Kurs von je 49,70 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Brenntag SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 49,21 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,30 Prozent auf 48,76 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 94 Brenntag SE-Aktien. Aktuell verbucht Brenntag SE einen Börsenwert von 7,16 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 144.384.992.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei Brenntag SE zuletzt am 29.09.2025 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Einen Zukauf von 558 Papiere für jeweils 50,99 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net

