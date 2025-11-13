DAX 23.684 -1,5%ESt50 5.649 -1,6%MSCI World 4.342 -0,4%Top 10 Crypto 12,83 -4,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.210 -4,1%Euro 1,1634 +0,0%Öl 64,21 +1,7%Gold 4.057 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: Dow tiefer erwartet -- DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brenntag Aktie

Kaufen
Verkaufen
Brenntag Aktien-Sparplan
49,28 EUR -0,28 EUR -0,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,1 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1DAHH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTGF

DZ BANK

Brenntag SE Verkaufen

14:41 Uhr
Brenntag SE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
49,28 EUR -0,28 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Brenntag von 48 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Das dritte Quartal reiht sich nahtlos in die Ergebnisse der ersten sechs Monate ein. Dies ist vor allem auf die schwache Nachfrage aus der Industriebranche zurückzuführen", schrieb Peter Spengler am Freitag in seinem Resümee. Er begrüßt die Abkehr von den bisherigen Aufspaltungsplänen./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Verkaufen

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
49,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
49,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

14:41 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie DZ BANK: Verkaufen für Brenntag SE-Aktie
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag im Minusbereich
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
finanzen.net Brenntag SE präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net DAX aktuell: DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Schwacher Handel: So bewegt sich der DAX aktuell
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Jens Birgersson, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Richard Ridinger, buy
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Richard Ridinger, buy
RSS Feed
Brenntag SE zu myNews hinzufügen