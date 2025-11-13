Brenntag Aktie
Marktkap. 7,1 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Brenntag von 48 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Das dritte Quartal reiht sich nahtlos in die Ergebnisse der ersten sechs Monate ein. Dies ist vor allem auf die schwache Nachfrage aus der Industriebranche zurückzuführen", schrieb Peter Spengler am Freitag in seinem Resümee. Er begrüßt die Abkehr von den bisherigen Aufspaltungsplänen./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Verkaufen
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
49,57 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
49,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|14:41
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|14:41
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|04.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|14:41
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)