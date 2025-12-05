DAX 24.092 +0,3%ESt50 5.727 +0,1%MSCI World 4.418 +0,0%Top 10 Crypto 12,29 +2,0%Nas 23.613 +0,2%Bitcoin 78.530 +1,4%Euro 1,1641 +0,0%Öl 62,92 -1,5%Gold 4.203 +0,2%
Brenntag Aktie

48,51 EUR -0,91 EUR -1,84 %
STU
Marktkap. 7,15 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
48,51 EUR -0,91 EUR -1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Auch im Jahr 2026 sei bei dem Chemikalienhändler nicht mit einer Verbesserung der Aussichten zu rechnen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die schwache Nachfrage aus der Industriebranche anhält. Der Fokus der neuen Führung um Jens Birgersson liege nun auf einer weiteren Effizienzoptimierung und dem Heben von Synergien./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Verkaufen

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
48,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
48,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

15:36 Brenntag Verkaufen DZ BANK
02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

