Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Overweight

18:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Nachricht sei enttäuschend vor den Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 am 11. Dezember, schrieb Jonathon Unwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die für den kommenden Tag anberaumte Telefonkonferenz werde entscheidend sein, um die Investoren möglicherweise zu beruhigen. Unwin sieht das Unternehmen weiterhin gut positioniert im Markt für Augenheilkunde./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:59 / GMT

