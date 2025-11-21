DAX 23.224 +0,6%ESt50 5.526 +0,2%MSCI World 4.246 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.514 -1,2%Euro 1,1533 +0,2%Öl 62,66 +0,2%Gold 4.078 +0,3%
Carl Zeiss Meditec Aktie

44,08 EUR +1,00 EUR +2,32 %
STU
Marktkap. 3,8 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Carl Zeiss Meditec AG
44,08 EUR 1,00 EUR 2,32%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hatCarl Zeiss Meditec auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Overweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,74 €		 Abst. Kursziel*:
18,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,97%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

13:36 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
28.10.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
20.10.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
17.10.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

