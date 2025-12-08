Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Overweight

13:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege zwar etwas unter dem Konsens, aber seiner Vermutung nach über den Erwartungen von Anlegern, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwähnte aber auch herrschende Unsicherheit, was möglichen Gegenwind im neuen Geschäftsjahr betrifft. Der Ausblick auf das Jahr 2026 wirke einen Tick schwächer als erhofft./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

