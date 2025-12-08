Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 3,82 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege zwar etwas unter dem Konsens, aber seiner Vermutung nach über den Erwartungen von Anlegern, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwähnte aber auch herrschende Unsicherheit, was möglichen Gegenwind im neuen Geschäftsjahr betrifft. Der Ausblick auf das Jahr 2026 wirke einen Tick schwächer als erhofft./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Overweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,66 €
|Abst. Kursziel*:
27,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
|
Analyst Name:
Jonathon Unwin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|13:11
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|12:26
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:31
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10:51
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
