Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Carl Zeiss Meditec Aktie

40,94 EUR -1,84 EUR -4,30 %
STU
Marktkap. 3,82 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Overweight

13:11 Uhr
Carl Zeiss Meditec Overweight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
40,94 EUR -1,84 EUR -4,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebita) liege zwar etwas unter dem Konsens, aber seiner Vermutung nach über den Erwartungen von Anlegern, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwähnte aber auch herrschende Unsicherheit, was möglichen Gegenwind im neuen Geschäftsjahr betrifft. Der Ausblick auf das Jahr 2026 wirke einen Tick schwächer als erhofft./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Overweight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,66 €		 Abst. Kursziel*:
27,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

13:11 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
12:26 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:31 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
10:56 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
10:51 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Bilanzvorlage Carl Zeiss Meditec-Aktie dreht ins Minus: Dividende nach Nettogewinnrückgang gesenkt Carl Zeiss Meditec-Aktie dreht ins Minus: Dividende nach Nettogewinnrückgang gesenkt
dpa-afx ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec wächst - Doch China bleibt schwierig
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht Abschläge
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Donnerstagmittag ausgebremst
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Weiterer Bodenbildungsversuch bei Carl Zeiss nach Jahreszahlen
finanzen.net TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Start
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec closes fiscal year 2024/25 with solid growth in revenue and slight increase in EBITA
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Termination of Maximilian Foerst’s Executive Board mandate as of 31 December 2025 and interim assumption of the CEO role by Andreas Pecher as of 1 January 2026
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire ZEISS expands DORC portfolio and further strengthens digital footprint with improved workflow efficiency and digital visualization
