FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Carl Zeiss Meditec von 57 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Jenaer hätten im Geschäftsjahr 2025 die niedrigen Markterwartungen erfüllt, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der Wettbewerb in China nehme aber zu ? auch im wichtigen Geschäft mit refraktiven Lasern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:19 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
40,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
40,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
