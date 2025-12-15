DAX 24.149 -0,3%ESt50 5.742 -0,2%MSCI World 4.404 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 74.198 +1,0%Euro 1,1776 +0,2%Öl 59,62 -1,2%Gold 4.301 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres Allianz Global Investors Ausblick 2026: Handelskriege, KI und Politik - die Treiber des kommenden Jahres
Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
40,24 EUR +0,20 EUR +0,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,55 Mrd. EUR

KGV 26,13
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

DZ BANK

Carl Zeiss Meditec Halten

13:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Halten
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
40,24 EUR 0,20 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Carl Zeiss Meditec von 57 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Jenaer hätten im Geschäftsjahr 2025 die niedrigen Markterwartungen erfüllt, schrieb Sven Kürten am Dienstag. Der Wettbewerb in China nehme aber zu ? auch im wichtigen Geschäft mit refraktiven Lasern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:55 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:19 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Halten

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
40,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
40,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

13:06 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittag zu
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Abschlägen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec closes fiscal year 2024/25 with solid growth in revenue and slight increase in EBITA
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Termination of Maximilian Foerst’s Executive Board mandate as of 31 December 2025 and interim assumption of the CEO role by Andreas Pecher as of 1 January 2026
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen