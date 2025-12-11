DAX 24.295 +0,7%ESt50 5.754 +0,8%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,07 -0,6%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.831 +0,1%Euro 1,1740 +0,0%Öl 61,60 +0,1%Gold 4.287 +0,2%
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 3,75 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

08:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
39,56 EUR -0,52 EUR -1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 56,40 auf 54,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Susannah Ludwig sieht das Geschäftsjahr 2025/26 weiter als Startpunkt des Turnarounds der Jenaer, wie sie am Donnerstagabend in ihrem Resümee zur Bilanz für 2024/25 schrieb. Der Führungswechsel und der vorsichtige Ausblick sorgten allerdings für zusätzliche Unsicherheit./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
54,60 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,20 €		 Abst. Kursziel*:
35,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,02%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

