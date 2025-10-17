DAX 24.224 +1,7%ESt50 5.673 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.950 +1,2%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.325 +1,8%
Carl Zeiss Meditec Aktie

47,16 EUR +1,60 EUR +3,51 %
STU
Marktkap. 4 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

16:06 Uhr
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
47,16 EUR 1,60 EUR 3,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56,40 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Carl Zeiss sei mit 26 Prozent am stärksten im Bereich Consumer Medtech engagiert. Sie sieht für dieses Unternehmen mehr Chancen als Risiken./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
56,40 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
46,86 €		 Abst. Kursziel*:
20,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
47,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,59%
Analyst Name:
Lisa Bedell Clive 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

16:06 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
17.10.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
12.09.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

