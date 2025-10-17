Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 4 Mrd. EURKGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56,40 Euro belassen. Mit der Reifung des Gesundheitssystems in China zeichne sich eine neue Ära ab, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie zu Medizintechnikkonzernen weltweit. Diese sei geprägt vom Fokus auf Systemeffizienz, Kostensenkungen und einer Hinwendung zur Eigenständigkeit im Heimatland China. Carl Zeiss sei mit 26 Prozent am stärksten im Bereich Consumer Medtech engagiert. Sie sieht für dieses Unternehmen mehr Chancen als Risiken./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 17:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Outperform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
56,40 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
46,86 €
|Abst. Kursziel*:
20,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
47,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,59%
|
Analyst Name:
Lisa Bedell Clive
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|16:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:06
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG