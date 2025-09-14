DAX 23.841 +0,6%ESt50 5.438 +0,9%Top 10 Crypto 16,15 -1,5%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 98.405 +0,0%Euro 1,1734 +0,0%Öl 67,22 +0,5%Gold 3.642 +0,0%
Orsted-Aktie fällt: Kapitalerhöhung mit hohem Abschlag
Pivotal-Point Nachverfolgung Ubiquiti: Netzwerkspezialist übertrifft Q4-Erwartungen deutlich!
Carl Zeiss Meditec Aktie

43,44 EUR +0,84 EUR +1,97 %
STU
Marktkap. 3,74 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

RBC Capital Markets

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

10:31 Uhr
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
43,44 EUR 0,84 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach dem Besuch einer Fachveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Jack Reynolds-Clark schilderte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Eindrücke vom Kongress der European Society for Cataract and Refractive Surgery (ESCRS). In der Folge blickt er mittelfristig etwas optimistischer auf die Aktien von Carl Zeiss Meditec. Signale einer kurzfristigen Schwäche im Bereich der refraktiven Chirurgie entsprächen seinen Erwartungen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
42,96 €		 Abst. Kursziel*:
9,40%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
43,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

12.09.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

