KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,5 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Aber auch Kion gehörten zu den anhaltenden Gewinnern./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,85 €
|Abst. Kursziel*:
23,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,34%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|10:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|10:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|10:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08.12.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)