UBS AG

KION GROUP Buy

10:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Aber auch Kion gehörten zu den anhaltenden Gewinnern./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

