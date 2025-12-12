DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
KION GROUP Aktie

64,05 EUR -0,55 EUR -0,85 %
STU
Marktkap. 8,5 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

UBS AG

KION GROUP Buy

10:26 Uhr
KION GROUP Buy
KION GROUP AG
64,05 EUR -0,55 EUR -0,85%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet 2026 mit einem weiteren soliden Jahr für Europas Investitionsgüterbranche. Seine Top-Favoriten sind Schneider, Spirax, Gea und Prysmian, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Aber auch Kion gehörten zu den anhaltenden Gewinnern./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,85 €		 Abst. Kursziel*:
23,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,34%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

10:26 KION GROUP Buy UBS AG
08.12.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
03.12.25 KION GROUP Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Profitable KION GROUP-Investition? MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
dpa-afx KION-Aktie unter Druck: Citi streicht Kaufempfehlung - auch Jungheinrich belastet
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
Zacks Should Value Investors Buy Kion Group (KIGRY) Stock?
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Kion Group (KIGRY)
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Kion Group (KIGRY)
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
