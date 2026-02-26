KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,29 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurseinbruch sei eine völlige Überreaktion auf einen konservativen Ausblick des Spezialisten für Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend. Er sieht nun eine gute Kaufchance./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,90 €
|Abst. Kursziel*:
23,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,13%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|08:21
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)