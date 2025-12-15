GSK Aktie
Marktkap. 83,83 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Hold
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
16,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,45 £
|Abst. Kursziel*:
-13,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:46
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG