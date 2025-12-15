DAX 24.137 -0,4%ESt50 5.743 -0,2%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.260 -0,3%Euro 1,1750 +0,0%Öl 59,77 -1,0%Gold 4.286 -0,5%
Nike Aktie

Nike Aktien-Sparplan
57,16 EUR -0,26 EUR -0,45 %
STU
67,77 USD -0,01 USD -0,01 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 84,85 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

08:31 Uhr
Nike Outperform
Nike Inc.
57,16 EUR -0,26 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche´deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Bei Nike habe es zuletzt sogar einen deutlichen Einbruch der Onlineverkäufe gegeben./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 67,78		 Abst. Kursziel*:
32,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 67,77		 Abst. Kursziel aktuell:
32,80%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

08:31 Nike Outperform Bernstein Research
15.12.25 Nike Neutral UBS AG
12.12.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Nike Equal Weight Barclays Capital
10.12.25 Nike Neutral UBS AG
mehr Analysen

