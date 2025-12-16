DAX24.148 -0,3%Est505.743 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +1,6%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.260 -0,3%Euro1,1750 ±-0,0%Öl59,78 -1,0%Gold4.285 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Stabilus im Fokus
Top News
Positive Bewertungsänderung: Deutsche Bank AG stuft RWE-Aktie auf Buy hoch Positive Bewertungsänderung: Deutsche Bank AG stuft RWE-Aktie auf Buy hoch
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
DAX aktuell

Konsolidierung vor US-Jobdaten: DAX am Dienstag mit negativen Vorzeichen

16.12.25 09:37 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Konsolidierung im Minus | finanzen.net

Am Dienstag dürfte der DAX voraussichtlich bereits wieder die Richtung ändern und damit nicht an seine leichten Gewinne vom Wochenstart anknüpfen können.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.138,2 PKT -91,7 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

Der DAX verlor zum Handelsstart der XETRA-Hauptsitzung 0,43 Prozent auf 24.124,11 Zähler und bleibt schwach. Die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke rückt damit wieder näher.

Wer­bung

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Konsolidierung an Tag mit wichtigen Konjunktursignalen

Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com