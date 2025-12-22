DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.999 +0,4%Euro1,1721 ±0,0%Öl61,20 +1,1%Gold4.416 +1,8%
Indexänderung

MDAX/SDAX-Wechsel: AUMOVIO- und TKMS-Aktien rücken auf, Gerresheimer und HelloFresh ab

22.12.25 07:06 Uhr
MDAX-Aufnahme für AUMOVIO- und TKMS-Aktien - Gerresheimer und HelloFresh verlieren den Platz - Indexänderung im Blick | finanzen.net

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe gibt es zum Wochenstart zahlreiche Wechsel.

Werte in diesem Artikel
In den MDAX werden die Börsenneulinge AUMOVIO und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen. Bekannt gegeben hatte das der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx bereits Anfang Dezember. Demnach bleibt im Dax alles unverändert.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter HelloFresh sind nun auch der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen tonies, der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO und PSI Software im SDAX enthalten.

Verlassen mussten den SDAX LPKF, STRATEC, thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/mis/tih

ZUG (dpa-AFX)

mehr Analysen