Dürr-Aktie zieht an: Prognose für Mittelzufluss erhöht

19.12.25 23:27 Uhr
Dürr-Aktie steigt deutlich: Höhere Cashflow-Prognose | finanzen.net

Der Maschinenbauer Dürr hat für das laufende Jahr seine Prognose für den Finanzmittelzufluss angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
21,05 EUR 0,15 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So dürfte der freie Cashflow 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang war Dürr von 0 bis 50 Millionen ausgegangen. Der Maschinenbauer begründete dies mit hohen vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie Verschiebungen von ausgehenden Zahlungen des Dürr-Konzerns in das Jahr 2026. In den ersten neun Monaten hatte der freie Mittelzufluss 85 Millionen Euro betragen. Im Zuge der aktuellen Entwicklung wird auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen.

Investoren reagierten erfreut: Die im Kleinwertesegment SDAX notierte Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 5 Prozent zu.

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)

Analysen zu Dürr AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
08.12.2025Dürr OutperformBernstein Research
05.12.2025Dürr BuyWarburg Research
02.12.2025Dürr BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Dürr OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Dürr OutperformBernstein Research
05.12.2025Dürr BuyWarburg Research
02.12.2025Dürr BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Dürr OutperformBernstein Research
14.11.2025Dürr OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Dürr NeutralUBS AG
14.11.2025Dürr HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Dürr NeutralUBS AG
13.10.2025Dürr NeutralUBS AG
11.10.2025Dürr NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
08.01.2019Dürr UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
01.03.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
28.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2018Dürr SellGoldman Sachs Group Inc.

