DAX24.393 -0,9%Est505.922 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -5,0%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1799 -0,1%Öl67,92 -1,5%Gold4.823 -2,8%
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Weniger Dividende für Stabilus SE-Aktionäre SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Weniger Dividende für Stabilus SE-Aktionäre
DAX aktuell

DAX knickt ein: KI-Boom und Zahlenflut im Blick - EZB-Entscheid voraus

05.02.26 13:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Abwärtsdrall - EZB-Entscheid voraus | finanzen.net

Am Donnerstag schlägt der DAX abermals den Weg nach unten ein. Im Fokus steht die sich fortsetzende Bilanzsaison in Deutschland sowie der Zinsentscheid der EZB.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.405,4 PKT -197,7 PKT -0,80%
Charts|News|Analysen

Der DAX verbuchte zur Startglocke einen Aufschlag von 0,02 Prozent auf 24.607,47 Punkte. Danach hielt er sich zunächst an der Nulllinie, fällt inzwischen aber in den roten Bereich und baut die Verluste noch deutlich aus.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Wartestellung

Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer DAX-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden Handelstagen aber klar geworden, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten lässt. Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit auf Abstand.

Alphabet-Zahlen und Bilanzsaison im Fokus

Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die Google-Mutter Alphabet nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte. Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Zahlen von Aurubis, RATIONAL und Siemens Healthineers zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht.

Was die geopolitischen Krisenherde betrifft, gibt es am Donnerstag keine großen Fortschritte zu berichten. Der Iran will an diesem Freitag nach eigenen Angaben mit den USA neue Verhandlungen beginnen. Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen am Donnerstag weitergehen.

EZB-Entscheid am Nachmittag

Die jüngsten Beschlüsse des EZB-Rats zu den Leitzinsen und den anderen Instrumenten der EZB werden heute um 14:15 Uhr MEZ veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

13:52DAX knickt ein: KI-Boom und Zahlenflut im Blick - EZB-Entscheid voraus
13:30Rohstoff-Crash und Berichtssaison: ASML, PayPal, SAP, Palantir, Adidas, BASF, Bayer und Walt Disney in der Analyse
13:04ROUNDUP 2: Starker Euro und Zölle belasten Siemens Healthineers
12:30DAX - Jetzt Bereich um 25.000 Punkte beachten!
