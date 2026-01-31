DAX24.429 -0,7%Est505.925 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -5,1%Nas22.695 -0,9%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,75 -1,7%Gold4.851 -2,3%
Lagarde: EZB ist gut positioniert

05.02.26 15:18 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht sich nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit ihrer aktuellen geldpolitischen Ausrichtung weiterhin gut positioniert. "Wir sind an einem guten Platz, die Inflation ist in einem guten Platz", sagte sie in der Pressekonferenz nach der jüngsten Ratssitzung. Lagarde zufolge ist der Rat der Ansicht, dass die Risiken für den Ausblick "mehr oder weniger ausgewogen" sind, wobei sich die Spanne der Risiken nicht verkleinert habe.

Zuvor hatte der Rat wie erwartet beschlossen, den Leitzins bei 2,00 Prozent zu belassen. Er kündigte an, über den weiteren Zinskurs von Sitzung zu Sitzung und auf Basis aktueller Daten zu entscheiden.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)