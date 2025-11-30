DAX 23.756 +0,7%ESt50 5.708 +0,7%MSCI World 4.379 +0,0%Top 10 Crypto 11,75 +1,2%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.248 +1,2%Euro 1,1610 +0,0%Öl 62,94 -0,6%Gold 4.200 -0,8%
Dürr Aktie

WKN 556520

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
Symbol DUERF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Dürr Buy

11:51 Uhr
Dürr Buy
Dürr AG
Dürr AG
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dürr nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Finanzvorstand Dietmar Heinrich habe eine gute Präsentation gegeben, schrieb Yasmin Steilen in einer Einschätzung vom Montag. Nach einer Reihe von Zukäufen, um die strategische Neuausrichtung weg von den Auto- und hin zu Industrie- und wachstumsstärkeren Märkten zu unterstützen, stünden nun deren Integration und die Hebung von Synergien sowie die Verbesserung der operativen Effizienz im Fokus. Mit dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts, der im laufenden Quartal abgeschlossen werden sollte, habe Dürr zudem die Konzernstruktur vereinfacht./gl/ag

Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen

./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Buy

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,12 €		 Abst. Kursziel*:
109,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,77%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

11:51 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Dürr Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

finanzen.net Experten-Einschätzungen Wie Experten die Dürr-Aktie im November einstuften Wie Experten die Dürr-Aktie im November einstuften
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester
finanzen.net Dürr: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
