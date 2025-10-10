UBS AG

Dürr Neutral

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Aktuell gebe es keine eindeutigen Kurstreiber für die Aktien des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher werde die Stimmung gegenüber Dürr weitgehend von der immer noch eher zurückhaltenden Stimmung gegenüber deutschen Automobilherstellern geprägt, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

