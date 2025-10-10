Dürr Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Sven Weier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für die Lackieranlagenbauer deutlich. Damit liegt er seinen Angaben nach nun in der Mitte des Unternehmensausblicks. Da klare Kurstreiber fehlten, stehe und falle die Stimmung der Anleger mit der für die deutsche Autoindustrie. Und die bleibe eher vorsichtig./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
22,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,76 €
|Abst. Kursziel*:
13,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
