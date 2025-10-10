UBS AG

Dürr Neutral

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Sven Weier senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für die Lackieranlagenbauer deutlich. Damit liegt er seinen Angaben nach nun in der Mitte des Unternehmensausblicks. Da klare Kurstreiber fehlten, stehe und falle die Stimmung der Anleger mit der für die deutsche Autoindustrie. Und die bleibe eher vorsichtig./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG