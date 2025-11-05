DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 +0,3%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.399 -1,1%Euro 1,1643 -0,3%Öl 63,28 +0,8%Gold 4.209 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
D-Wave Quantum-Aktie mit Kurssprung: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet D-Wave Quantum-Aktie mit Kurssprung: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
17,80 EUR -0,42 EUR -2,31 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,82 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

Barclays Capital

SCHOTT Pharma Overweight

21:31 Uhr
SCHOTT Pharma Overweight
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
17,80 EUR -0,42 EUR -2,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Geschäftsjahres-Eckdaten und einem Ausblick auf Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Pallav Mittal attestierte dem Pharmaverpackungshersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Eckdaten im Erwartungsrahmen. Er rechnet aber mit einer negativen Kursreaktion, weil das bis Ende September laufende neue Geschäftsjahr ein Übergangsjahr werde und die mittelfristigen Ziele gesenkt wurden. Kurzfristiger Gegenwind im Bereich Drug Delivery Systems (DDS) sei auch keine gute Nachricht für die Konkurrenten Gerresheimer und Ypsomed./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,50 €		 Abst. Kursziel*:
51,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,30%
Analyst Name:
Pallav Mittal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

21:31 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
03.12.25 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

Dow Jones Wachstumsausblick 2025/26 SCHOTT Pharma-Aktie fällt: Prognose bleibt hinter Markterwartungen zurück SCHOTT Pharma-Aktie fällt: Prognose bleibt hinter Markterwartungen zurück
dpa-afx ROUNDUP/Träge Glasspritzen-Nachfrage: Schott Pharma blickt verhalten auf 2026
dpa-afx Schott Pharma kämpft mit dem Markt - Verhaltene Ziele für 2026
Dow Jones Schott Pharma gibt für 2026 Wachstumsprognose unter Markterwartung
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharmas vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025; Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und aktualisierte Mittelfristprognose
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und Aktualisierung der mittelfristigen Prognose
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Aufschlag
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagmittag höher
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag im Plus
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen