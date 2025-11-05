SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,82 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schott Pharma nach Geschäftsjahres-Eckdaten und einem Ausblick auf Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Pallav Mittal attestierte dem Pharmaverpackungshersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Eckdaten im Erwartungsrahmen. Er rechnet aber mit einer negativen Kursreaktion, weil das bis Ende September laufende neue Geschäftsjahr ein Übergangsjahr werde und die mittelfristigen Ziele gesenkt wurden. Kurzfristiger Gegenwind im Bereich Drug Delivery Systems (DDS) sei auch keine gute Nachricht für die Konkurrenten Gerresheimer und Ypsomed./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,50 €
|Abst. Kursziel*:
51,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,30%
|
Analyst Name:
Pallav Mittal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|21:31
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21:31
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21:31
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.