Aurubis Aktie

WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

Deutsche Bank AG

Aurubis Hold

11:36 Uhr
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 110 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Cashflow sei sehr stark gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu ansonsten erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Die Verbindlichkeiten des Kupferkonzerns seien daher inzwischen deutlich niedriger als gedacht./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

