Aurubis Aktie
Marktkap. 5,18 Mrd. EURKGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 110 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Cashflow sei sehr stark gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu ansonsten erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Die Verbindlichkeiten des Kupferkonzerns seien daher inzwischen deutlich niedriger als gedacht./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Hold
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
112,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
121,60 €
|Abst. Kursziel*:
-7,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
121,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,44%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|12:01
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|11:36
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
