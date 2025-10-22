DAX 24.094 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 14,95 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.483 +1,9%Euro 1,1592 -0,2%Öl 65,94 +2,5%Gold 4.108 +0,3%
Aurubis Aktie

107,50 EUR +2,00 EUR +1,90 %
STU
Marktkap. 4,6 Mrd. EUR

KGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

Deutsche Bank AG

Aurubis Hold

11:56 Uhr
Aurubis Hold
Aurubis
107,50 EUR 2,00 EUR 1,90%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine Verbesserung des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er sieht den Kupferkonzern damit auf einem guten Weg zu seinem Jahresziel für diese Kennziffer. Außerdem rechnet er mit einer soliden Barmittelentwicklung./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Hold

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
105,90 €		 Abst. Kursziel*:
3,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
107,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

11:56 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
13.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Aurubis Halten DZ BANK
09.10.25 Aurubis Sell UBS AG
10.09.25 Aurubis Add Baader Bank
mehr Analysen

