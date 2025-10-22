Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine Verbesserung des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er sieht den Kupferkonzern damit auf einem guten Weg zu seinem Jahresziel für diese Kennziffer. Außerdem rechnet er mit einer soliden Barmittelentwicklung./gl

