Aurubis Aktie
Marktkap. 4,6 Mrd. EURKGV 6,91 Div. Rendite 2,28%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften eine Verbesserung des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er sieht den Kupferkonzern damit auf einem guten Weg zu seinem Jahresziel für diese Kennziffer. Außerdem rechnet er mit einer soliden Barmittelentwicklung./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images
Zusammenfassung: Aurubis Hold
|Unternehmen:
Aurubis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
105,90 €
|Abst. Kursziel*:
3,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
107,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aurubis
|11:56
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
