EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 139,54 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Die starke Umsatzdynamik des Brillenkonzerns sei gut untermauert, schrieb Piral Dadhania in dem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
302,30 €
|Abst. Kursziel*:
12,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
302,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,55%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:41
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
