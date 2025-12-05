DAX 24.072 +0,2%ESt50 5.725 +0,0%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,40 +2,9%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 79.073 +2,1%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,21 -1,0%Gold 4.206 +0,2%
EssilorLuxottica Aktie

Marktkap. 139,54 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

08:41 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Die starke Umsatzdynamik des Brillenkonzerns sei gut untermauert, schrieb Piral Dadhania in dem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
302,30 €		 Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
302,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,55%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
336,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:41 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 EssilorLuxottica Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
28.11.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

TraderFox Big Call Screening: Safran, EssilorLuxottica, RWE, D.R Horton
dpa-afx Meta-Aktien höher: Offenbar Kürzungen des Metaverse-Budgets geplant - EU untersucht KI-Zugang zu WhatsApp
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
finanzen.net Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im November einstuften
TraderFox Stocks in Action: Init, EssilorLuxottica, EasyJet, Knorr-Bremse, Rational
TraderFox Stocks in Action: PUMA, Deutsche Börse, Vonovia, Essilor/Luxottica und TAG Immobilien.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel hoch auf 355 Euro
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
GlobeNewswire EssilorLuxottica signs an agreement to acquire A-Look, Seen and OWL retail stores in Malaysia
GlobeNewswire EssilorLuxottica: successful Euro 1 billion bond issuance
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
GlobeNewswire EssilorLuxottica to acquire Optegra clinics, another leap forward in its med-tech strategy
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of April 30, 2025
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen