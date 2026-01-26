Volvo (B) Aktie
Marktkap. 60,74 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 schwedischen Kronen belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Nick Housden am Mittwoch. Etwas schwach sehe indes der Auftragseingang im Lastwagengeschäft aus. Derweil seien die Schweden für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 SEK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
315,40 SEK
|Abst. Kursziel*:
7,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
316,33 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|09:41
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|09:41
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|09:41
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research