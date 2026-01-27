Boeing Aktie
Marktkap. 162,21 Mrd. EURKGV 87,57
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar vor allem den starken Barmittelzufluss der Amerikaner hervor. Die Auslieferungsziele für die Flugzeugtypen 737 MAX und 787 hält er für stemmbar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 244,56
|Abst. Kursziel*:
12,45%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 244,90
|Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 277,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|11:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital