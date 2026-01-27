DAX 24.842 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.558 -0,1%Top 10 Crypto 11,62 +1,6%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 75.163 +1,3%Euro 1,1977 -0,5%Öl 67,87 +0,3%Gold 5.266 +1,6%
ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Boeing Aktie

204,45 EUR +1,45 EUR +0,71 %
STU
244,90 USD -3,43 USD -1,38 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 162,21 Mrd. EUR

KGV 87,57
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

08:01 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
204,45 EUR 1,45 EUR 0,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar vor allem den starken Barmittelzufluss der Amerikaner hervor. Die Auslieferungsziele für die Flugzeugtypen 737 MAX und 787 hält er für stemmbar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 244,56		 Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 244,90		 Abst. Kursziel aktuell:
12,29%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 277,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

11:46 Boeing Outperform Bernstein Research
08:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Spartenverkauf Boeing-Aktie im Minus: Erster Jahresgewinn seit 2018 Boeing-Aktie im Minus: Erster Jahresgewinn seit 2018
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing gibt am Abend nach
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag tiefer
dpa-afx ROUNDUP: Spartenverkauf beschert Boeing ersten Gewinn seit 2018
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MotleyFool Boeing (BA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Compared to Estimates, Boeing (BA) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Benzinga Boeing Hits Record $682 Billion Backlog, Eyes Revival
Zacks Boeing (BA) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
MarketWatch Boeing beats revenue expectations by a wide margin, as airplane deliveries nearly triple
Financial Times Boeing reports highest quarterly revenue since 2018
RTE.ie Boeing posts Q4 profit on unit sale, stronger deliveries
Benzinga General Motors, Boeing And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday
