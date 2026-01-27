LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 290,25 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach den Zahlen von 725 auf 706 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern gehe es in die richtige Richtung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch. Der Bericht zum vierten Quartal habe ermutigende Signale gesendet. Das Kursziel habe sie angesichts der Abwertung des gesamten Sektors gekappt./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
706,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
552,00 €
|Abst. Kursziel*:
27,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
544,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,57%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
629,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
