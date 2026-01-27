DAX 24.914 +0,1%ESt50 6.006 +0,2%MSCI World 4.564 +0,1%Top 10 Crypto 11,53 +0,8%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.166 +0,0%Euro 1,1991 -0,4%Öl 67,55 -0,2%Gold 5.306 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F UnitedHealth 869561 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- LVMH, WACKER CHEMIE, Goldpreis im Fokus
Top News
Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und ehrgeizige Zukunftsstrategie - Was Analysten erwarten
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
544,90 EUR -28,20 EUR -4,92 %
STU
510,69 CHF -32,94 CHF -6,06 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 290,25 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

08:56 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
544,90 EUR -28,20 EUR -4,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach den Zahlen von 725 auf 706 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern gehe es in die richtige Richtung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch. Der Bericht zum vierten Quartal habe ermutigende Signale gesendet. Das Kursziel habe sie angesichts der Abwertung des gesamten Sektors gekappt./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
706,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
552,00 €		 Abst. Kursziel*:
27,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
544,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,57%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
629,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

dpa-afx Schwieriges Umfeld LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt LVMH-Aktie knickt ein: Handelskonflikte belasten Luxuskonzern - Gewinn sinkt
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 legt am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: Das macht der CAC 40 am Dienstagmittag
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: Am Nachmittag Gewinne im CAC 40
finanzen.net Schwache Performance in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 beginnt Handel in der Verlustzone
Business Times LVMH suffers sluggish sales of high-end fashion and handbags
Financial Times LVMH chief Arnault laments geopolitical strife as sales rise
Financial Times Executive shuffle dominates annual LVMH showcase
Financial Times What are the big hits at LVMH watch week?
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen