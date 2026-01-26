Barclays Capital

Roche Overweight

10:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Die Wirksamkeit des neuartigen Fettsenkers CT-388 sehe auf den ersten Blick recht gut aus, schrieb James Gordon am Dienstag anlässlich der Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels. Es brauche aber noch Details zur Sicherheit und Verträglichkeit./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / GMT

