Roche Aktie
Marktkap. 300,39 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Die Wirksamkeit des neuartigen Fettsenkers CT-388 sehe auf den ersten Blick recht gut aus, schrieb James Gordon am Dienstag anlässlich der Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels. Es brauche aber noch Details zur Sicherheit und Verträglichkeit./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Overweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
390,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
351,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
10,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
352,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
10,76%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
345,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
