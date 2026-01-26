DAX 24.924 +0,0%ESt50 5.976 +0,3%MSCI World 4.539 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -0,6%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.776 -0,8%Euro 1,1887 +0,1%Öl 65,85 +0,2%Gold 5.084 +1,5%
Roche Aktie

383,50 EUR +1,90 EUR +0,50 %
FSE
352,10 CHF +1,60 CHF +0,46 %
SWX
Marktkap. 300,39 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

Barclays Capital

Roche Overweight

10:46 Uhr
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
383,50 EUR 1,90 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Die Wirksamkeit des neuartigen Fettsenkers CT-388 sehe auf den ersten Blick recht gut aus, schrieb James Gordon am Dienstag anlässlich der Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels. Es brauche aber noch Details zur Sicherheit und Verträglichkeit./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
390,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
351,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
352,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
10,76%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:46 Roche Overweight Barclays Capital
10:21 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:16 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Roche Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

