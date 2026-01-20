DAX 24.639 -0,3%ESt50 5.899 +0,1%MSCI World 4.470 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.243 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1712 -0,1%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.850 +1,8%
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX reduziert Verluste -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

584,90 EUR +21,10 EUR +3,74 %
STU
581,50 EUR +13,20 EUR +2,32 %
GVIE
Marktkap. 287,69 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

11:16 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
584,90 EUR 21,10 EUR 3,74%
584,90 EUR 21,10 EUR 3,74%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
576,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
584,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,13%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
610,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

11:16 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
05.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
mehr Analysen

