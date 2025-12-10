DAX 24.168 +0,2%ESt50 5.737 +0,5%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.103 -2,0%Euro 1,1716 +0,2%Öl 61,52 -1,6%Gold 4.219 -0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

625,20 EUR +0,50 EUR +0,08 %
STU
583,65 CHF +9,70 CHF +1,69 %
BRX
Marktkap. 304,22 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Da die Rückmeldungen von Wettbewerbern zur aktuellen Geschäftsentwicklung im Oktober und November ermutigend seien, habe sie ihre Prognosen für das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns im Kernbereich Mode und Lederwaren leicht erhöht, schrieb Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
622,60 €		 Abst. Kursziel*:
-6,84%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
625,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,23%
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
622,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

